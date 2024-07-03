Диетолог рассказал о пользе хумуса в жару

Пюре из нута богато растительным белком, жирами и углеводами.

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В летнее время оно подходит как для перекуса, так и для полноценного приёма пищи.

Рекомендовано добавлять к блюду овощи или льняные травяные хлебцы. Из-за высокой калорийности злоупотреблять закуской нельзя, сообщила Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Хумус, если разложить по питательной среде — это белок, жиры и углеводы. Там есть всё. Там жиров очень много, кальция. Но там нет клетчатки. То есть это само по себе блюдо, которое заменяет половину нижней части [тарелки — прим. ГМ]. Не хватает только клетчатки. То есть не хватает овощей. Он нам подходит как на приём пищи в жару, так и получается на перекус. Потому что от него потом глюкоза более стабильная. Можно добавить льняные хлебцы с травами, помимо овощей. Хумуса много есть нельзя. Он очень калорийный».



Ранее диетолог рекомендовала есть черешню с орехами, творогом и сыром. В противном случае повышается риск возникновения «сильнейшего» вздутия живота, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.