Врач призвал в жару свести физнагрузки к минимуму
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию является экстремальной для человеческого организма.
Организму следует помогать «пережить» такую жару, поэтому, по словам Кондрахина, нужно по-хорошему «лениться» и много пить, поддерживая водно-солевой баланс. Эксперт отметил, что при жаре труднее дышать, потому что в воздухе становится меньше кислорода, и это может плохо сказаться на здоровье.
Под «ленью» врач подразумевает отказ от физических нагрузок, особенно, если они могут вызвать резкое ухудшение самочувствия.
«Любая нагрузка приведёт к тому, что температура крови поднимется, организм будет испытывать дискомфорт. Когда мы лежим, мы не создаём нагрузку на мышцы, сердце и лёгкие», — объяснил эксперт.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.