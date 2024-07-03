Ученые назвали продукты, укрепляющие сосуды и продлевающие жизнь

Для сохранения здоровья и долголетия, нужно соблюдать несколько простых, но эффективных принципов, уверены врачи. Главное условие, позволяющее избежать многих болезней, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, физическая активность и правильное питание.

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Например, по мнению эпидемиолога Мариной Савкиной, фундаментом, который обеспечит долголетие, является именно питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми веществами.

В первую очередь речь идет о клетчатке и витаминах, рассказала Савкина порталу здоровое-питание.рф.

Свое заявление она подкрепила данными ученых, которые выяснили, что пожилые люди, чей рацион богат клетчаткой, живут на 80% дольше и реже сталкиваются с серьезными заболеваниями.

Савкина считает, что это результат многофункциональности клетчатки, которая снижает уровень плохого холестерина в крови, обеспечивая здоровье сосудов и сердца, а также благотворно сказывается на работе кишечника.

Поэтому эксперт советует регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, в меню обязательно должны присутствовать жирная рыба, молочные продукты, фрукты и ягоды, семена льна, бобовые, мясо и орехи.

При этом Савкина отметила, что от говядины, свинины и баранины лучше отказаться, поскольку они содержат трансжиры.

Напомним, ранее ученые рассказали о пользе авокадо для сосудов. Также эксперты посоветовали три раза в неделю есть морковь. Она богата витаминами С и Е. Кроме того, морковь укрепляет зубы и кости, а также налаживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает бороться с раком.