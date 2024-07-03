Четыре способа выспаться в жару

Сомнолог Бузунов: если принять горячий душ перед сном, то сон будет лучше. В некоторых регионах России установилась аномальная жара, которая не спадает даже по ночам. В результате сон для многих становится мукой, так как к таким условиям россияне не привыкли. Разбираемся, как можно себе помочь выспаться и пережить эти жаркие дни.

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Почему тяжело спать в жару

Как рассказал «Комсомольской правде» врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов, оптимальная температура для сна 18−22 градуса. Если же в комнате слишком жарко, то активизируются механизмы терморегуляции — человек сильно потеет. Из-за дополнительной нагрузки на организм мы хуже спим, плюс спать на потной подушке тоже мало удовольствия.

Способы улучшить сон в жару

Перед сном принять горячий душ, а потом ополоснуться холодной водой. По словам Бузунова, горячая вода способствует охлаждению организма и помогает быстрее заснуть. Перед сном положить простыню и наволочку в морозилку. Правда, если в комнате очень жарко, то способ поможет ненадолго. Погрузить лицо на 30 секунд в ледяную воду. Такой метод охладит и поможет уснуть, но его врач не рекомендует широкому кругу людей. Он подходит только для крепких и здоровых. Подышать лавандой или лавандовым маслом. Запах не повлияет на терморегуляцию, но даст расслабляющий эффект.

Также сомнолог посоветовал пользоваться «охлаждающим» постельным бельём, не наедаться перед сном и ограничить кофеин.