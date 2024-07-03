Эксперт озвучила малоизвестные факты о черешне

Черешню и вишню по праву можно назвать супер-ягодами, которые с биологической точки зрения все же относится к фруктам.

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Она может похвастаться не только своими вкусовыми качествами, но и богатым содержанием полезных веществ.

По словам эндокринолога Анжелы Толмасовой, в первую очередь черешня – источник витаминов А, С и К. Также в ней содержится калий, магний, антиоксиданты, бета-каротин, полифенолы, холин и антоцианы. Они помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, вывести токсины из организма, предотвратить развитие воспалений, защищая от воздействия свободных радикалов.

Кроме того, витамины укрепляют иммунитет, а калий и магний регулируют водно-солевой баланс в организме.

Толмасова добавила, малоизвестный факт, но черешня помогает наладить сон. Такой эффект достигается за счет высокого содержания мелатонина – гормона сна. Поэтому при регулярном употреблении черешни можно заметить, что сон стал более глубоким и продолжительным.

Врач отметила, нельзя не указать способность черешни благотворно влиять на микробиом кишечника. Ягода – источник клетчатки, которую обожают полезные микробы, обитающие в желудке, уточнила она в разговоре с «Газетой.ру».

Что касается вишни, помимо вышеупомянутых свойств, она повышает выносливость и помогает быстрее восстановиться после физнагрузок. Помимо прочего, вишня помогает снять мышечные боли, отметила Толомасова.

Напомним, нарушения сна – причина множества заболеваний. Кроме того, недосып влияет на адекватную бдительность и работоспособность.

Естественными источниками мелатонина эксперты называют злаки, фрукты, орехи и семена, томаты, бананы, рис, грецкие орехи. По мнению врачей, при рационе, обеспечивающем организм мелатонином, можно наладить сон.

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