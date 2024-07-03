Врач развеял миф о пользе коллагена для сохранения молодости кожи

Желание каждой женщины – как можно дольше сохранить молодость. При этом в ход идут любые методы, в том числе прием специальных добавок, которые якобы помогут предотвратить возрастные изменения. Например, прием коллагена в капсулах.

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Это строительное волокно, из которого состоит вся соединительная ткань. Что касается кожи, она состоит из этого волокна на 75%. Однако с возрастом содержание коллагена снижается, поэтому кожа становится дряблой, появляются морщины. БАДы, в свою очередь, якобы восполняют эти потери.

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в способности коллагена в капсулах вернуть коже молодость.

По его мнению, рекомендации по приему коллагена всего лишь маркетинговый ход, так как это вещество с очень низкой способность к всасыванию, поэтому восполнить недостаток, принимая коллаген перорально, невозможно.

Об этом Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Вы сюда приняли – он оттуда вышел», - объяснил принцип работы коллагена в капсулах врач.



Поэтому мнение, что попав в желудок, коллаген разложится, попадет в кровь, а затем восполнит дефицит именно там, где нужно, всего лишь наивное заблуждение.

В то же время, отметил Мясников, коллаген можно получить с пищей.

Напомним, ранее косметолог рассказала о привычках, которые приводят к обвисанию кожи лица, а также рассказала о малоизвестных эффективных методах сохранения молодости без инъекций.