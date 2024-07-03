Названы закуски, которые помогут похудеть

Согласно исследованиям американских ученых, эленоловая кислота, которая содержится в оливках, может снижать уровень сахара в крови и способствовать снижению веса у мышей с диабетом и ожирением. Эти результаты открывают новые перспективы для разработки более безопасных методов лечения таких заболеваний у людей, основываясь на применении эленоловой кислоты. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какие еще закуски способствуют похудению.

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По ее словам, оливки содержат питательные вещества, которые могут стимулировать метаболизм и помочь контролировать аппетит.

— Одним из ключевых компонентов оливок является эленоловая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Это может способствовать снижению уровня сахара, улучшению чувства насыщения и похудению, — рассказала она.



Помимо оливок, есть и другие закуски, которые могут быть полезны при похудении, отметила диетолог.

— Орехи являются отличным источником белка, клетчатки и полезных жиров, которые могут помочь ускорить метаболизм и уменьшить аппетит. Их можно использовать в качестве перекуса, однако не стоит есть больше 20–30 граммов этого продукта. Также важно, чтобы орехи вписывались в ежедневную норму калорий для конкретного человека, — сообщила Редина.



Специалист добавила, что сухофрукты, такие как чернослив, изюм и инжир, также содержат много питательных веществ и имеют низкий гликемический индекс. Они надолго насыщают и помогают предотвратить переедание.

По мнению диетолога, некрахмалистые овощи также являются полезной и вкусной закуской, которая поможет сбросить вес.

— Можно использовать в качестве перекуса помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиску и сельдерей с соусом на основе греческого йогурта. Такая закуска точно не нанесет вреда фигуре, а, наоборот, насытит организм клетчаткой, полезными витаминами и предотвратит переедание, — заверила собеседница «ВМ».



Диетолог Елена Соломатина назвала идеальный рацион для летней жары. По ее словам, в ежедневное меню стоит включить молочную продукцию (например, творог и сыр), а также нежирное мясо. Еще одним полезным дополнением рациона станет клетчатка: овощи и фрукты. Эксперт также посоветовала употреблять мороженое, которое лучше готовить самостоятельно.