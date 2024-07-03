Диетолог назвал три продукта для повышения тестостерона

Диетолог Алексей Кабанов назвал три продукта, способных поднять уровень тестостерона у мужчин. В частности, таким свойством обладают устрицы, содержащие много цинка. Кроме того, полезен мед.

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«В составе меда присутствует бор, который также участвует в процессе продуцирования тестостерона. Второй фактор — наличие в составе меда оксида азота, что крайне важно для здорового состояния сосудов», — заявил Кабанов в интервью РИА Новости.



Третьим продуктом диетолог назвал яйца, точнее, яичный желток, содержащий большое количество витамина D.

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