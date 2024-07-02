Преподаватель йоги назвал плюсы и минусы практики гвоздестояния

В последние годы стало очень модным стоять на гвоздях. Дескать, от этого сплошная польза, голова перестает болеть, тело молодеет и общий настрой улучшается. Все это, конечно, так. Но апологеты гвоздестояния почему-то забывают, что древняя практика использования досок садху подходит не всем. И может навредить здоровью. Разбираем вместе плюсы и минусы.

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Что такое доска садху?

Она сделана из дерева и утыкана десятками острых гвоздей. Гвозди обычно расположены на некотором расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерное распределение давления на акупрессурные точки тела. Чтобы использовать доску, человек ложится или встает на нее, позволяя гвоздям прижиматься к телу. Считается, что давление острых гвоздей стимулирует кровоток и способствует расслаблению тела и разума.

«Новичкам лучше всего начинать с пары минут стояния или лежания на доске, постепенно увеличивая время по мере привыкания тела к ощущениям. Важно отметить, что гвозди не должны прокалывать кожу, чтобы избежать травм. Почувствовав себя комфортно, практикующие могут постепенно увеличивать продолжительность практики», — рассказывает преподаватель йоги Мария Королева.



Преимущества стояния на гвоздях

Считается, что эта практика обладает целым рядом преимуществ. В первую очередь обычно упоминают снятие стресса, поскольку давление гвоздей может стимулировать выделение эндорфинов, естественных химических веществ, улучшающих самочувствие. Это помогает уменьшить чувство тревоги и способствует расслаблению.

«Стояние на гвоздях также может быть полезно для снятия боли. Акупрессурная терапия работает за счет стимуляции точек акупрессуры, которые соответствуют различным органам и системам организма. Это помогает облегчить боль и способствует заживлению. Кроме того, гвоздестояние может уменьшить воспаление, способствовать лучшему сну и лечить различные недуги, включая боли в спине, головные боли и проблемы с пищеварением. Некоторые практикующие также считают, что эта практика может способствовать укреплению иммунной системы и повышению общего уровня энергии», — объясняет Мария.



Возможные недостатки стояния на гвоздях

Но в каждой бочке, увы, есть и ложка дегтя. У этой практики есть и потенциальные недостатки, которые всегда следует учитывать.

Травмы

Если гвозди проткнут кожу, есть риск занести инфекцию и получить травму. Чтобы избежать ранений, важно начинать медленно и постепенно переходить к более длительному пребыванию на доске.

«Кроме того, не забывайте всегда дезинфицировать доску перед и после практики, многие духовные искатели почему-то не считают этот момент важным», подчеркивает Мария.



Да, и грибок с ног других людей благополучно может поселиться на ваших ступнях, несмотря на весь пафос момента.

Дискомфорт и боль

Стояние или лежание на гвоздях может быть неудобным или даже болезненным для некоторых людей с низким болевым порогом.

«Если вам больно, не нужно геройствовать. Подберите себе другую процедуру», — настаивает Мария.



Важно отметить, что гвозди «не выбирают», на какие точки давить. Поэтому стимуляцию могут получить те органы и ткани, которым это совершенно не нужно — например, на стадии воспаления или болезни. И это, конечно, никак не улучшит вашего состояния. Всегда консультируйтесь с медицинским работником, прежде чем пробовать новые методы или средства, даже если все вокруг уверяют в их чудодейственной силе и эффективности.