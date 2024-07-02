Жара в этом году бьет все рекорды — за окном температура достигает в дневные часы 34 градуса! О том, как спастись от перегревов и обезвоживания в таких условиях рассказал терапевт Виктор Любимов.

Каким категориям людей стоит быть внимательнее других

Если взрослый человек без хронических заболеваний с трудом, но вполне способен выдерживать критические температуры, то некоторым все же стоит проявить внимательность. Виктор: «К самым незащищенным слоям в жару врачи относят детей, пожилых, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременных». В идеале им стоит воздержаться от появления под прямыми солнечными лучами в самые опасные часы. Взрослым, если возможности спрятаться на целый день нет, наш эксперт рекомендует несколько способов, которые помогут избежать неприятных последствий.

Острая еда

Не путать с соленой! Как уверяет наш эксперт, перец в острых блюдах помогает организму охлаждаться. Острые блюда в буквальном смысле понижают температуру тела и это намного эффективнее простого стакана холодной воды, который помогает всего на полчаса. Будьте осторожны, если у вас есть проблемы с ЖКТ: в этом случае такой метод вам не подойдет.

Осторожно с протеинами

Большое количество белковой пищи в жару может привести к серьезной потере воды организмом, что усилится еще и воздействием высоких температур. Организму непросто обрабатывать белок, а потому энергии расходуется в несколько раз больше. Также не стоит злоупотреблять солеными продуктами, которые как губка впитывают основную часть жидкости в организме.

Откажитесь от кофе

Понимаем, что жителю большого города не так просто отказаться от кофе даже в таких спартанских условиях. Однако в жару кофе стоит заменить на фруктовые смузи, свежевыжатые соки или простую воду без газа. Виктор: «Кофе может привести к дополнительной потере влаги, вы и так теряете много жидкости из-за повышенного потоотделения, а несколько чашек крепкого кофе могут спровоцировать серьезное обезвоживание».

Увлажняйте помещение

Даже если вы не выходите на улицу в жаркий день, позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно влажно и прохладно. Если нет кондиционера, задерните шторы, чтобы помещение перестало прогреваться. Идеально приобрести увлажнитель воздуха, который предотвратит тепловой удар. Если же кондиционер есть, старайтесь не создавать разницу в температуре в помещении и на улице больше 10 градусов — есть риск простудиться, что в жару может стать настоящим испытанием.