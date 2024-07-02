Диетолог предупредил о негативном влиянии алкоголя на похудение

Российский врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт бренда XFIT Екатерина Стрельникова раскрыла правду о влиянии алкоголя на похудение. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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Медик заявила, что употребление спиртных напитков во время похудения необходимо полностью исключить. По ее словам, они очень калорийные и повышают аппетит. Кроме того, содержащиеся в алкоголе молекулы этанола приводят к нарушению водного баланса в организме.

«Нужно понимать, что отеки, вызванные алкоголем более длительные, чем от соленой или сладкой пищи. Даже если вы употребляете умеренное количество алкоголя, например, два-три раза в неделю, в организме постоянно будет задерживаться лишняя жидкость в том или ином объеме», — пояснила Стрельникова.



Кроме того, специалист отметила, что спиртные напитки влияют на спортивные результаты.

«Алкоголь на 60 процентов замедляет восстановление, нарушает водный баланс и синтез гликогена, а также ухудшает скорость реакции. Поэтому многие худеющие, кто употребляет алкоголь, не видят результата», — уточнила она.



В апреле Екатерина Стрельникова опровергла популярный миф о вреде «запретных» продуктов при похудении. Тогда речь шла о фруктах, кисломолочной и цельнозерновой продукции. По словам врача, многие люди ошибочно считают их вредными для фигуры.