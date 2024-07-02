Как оливковое масло защищает мозг и продлевает жизнь

В современном мире, когда продолжительность жизни неуклонно растет, все большее значение приобретает сохранение здоровья мозга и поддержание когнитивных функций в пожилом возрасте.

© Inc-News

Ученые утверждают, что одним из ключевых факторов, способствующих профилактике возрастного снижения умственных способностей и деменции, является употребление оливкового масла.

Исследования показали, что регулярное использование нерафинированного оливкового масла первого отжима (extra virgin) оказывает выраженное нейропротекторное действие. Этому способствует содержащееся в масле уникальное соединение под названием олеокантал, которое обладает ценными свойствами для защиты головного мозга от возрастных изменений.

Но польза оливкового масла для мозговой деятельности — лишь одна грань его поистине универсальных оздоровительных эффектов. Этот продукт питания может похвастаться целым списком других важных преимуществ, делающих его незаменимым элементом здорового рациона.

Во-первых, оливковое масло rich в антиоксидантах, а именно в полифенолах, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами. Это придает маслу выраженные противовоспалительные свойства, препятствуя развитию хронических заболеваний.

Во-вторых, оливковое масло обладает антибактериальным и противовирусным действием, что способствует укреплению иммунной системы и повышению устойчивости к инфекциям.

Более того, регулярное использование этого продукта в пищу помогает улучшить показатели липидного профиля крови — повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снизить «плохой» (ЛПНП). Это обусловлено содержанием в масле мононенасыщенных жирных кислот.

Интересно, что мононенасыщенные жиры оливкового масла также способствуют улучшению контроля над уровнем сахара в крови, снижая риск развития резистентности к инсулину у людей с диабетом 2 типа.

Помимо этого, оливковое масло оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему, способствуя нормализации работы желчного пузыря, улучшению переваривания жиров и предотвращению запоров.

Еще один аспект полезности этого масла — его применение при лечении некоторых кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз. Благодаря увлажняющим и противовоспалительным свойствам, а также наличию витамина Е и антиоксидантов, оливковое масло может служить эффективным дополнением к терапии.

Таким образом, включение нерафинированного оливкового масла первого отжима в повседневный рацион можно по праву считать одним из ключевых элементов долгой и здоровой жизни. Этот универсальный продукт способен защитить мозг от возрастных изменений, укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ и даже улучшить состояние кожи. Стоит ли удивляться, что оливковое масло по праву считается одним из «эликсиров» долголетия, доступных каждому из нас?