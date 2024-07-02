С наступлением тепла люди стремятся насладиться солнечными лучами, иногда забывая о том, что это смертельно опасно, а УФ-излучение может негативно сказаться на здоровье.

Например, вызвать мутацию клеток кожи, что приведет к раку. Если одни из них, например, базально-клеточный и плоскоклеточный рак кожи, поддаются лечению, то меланома, рак Меркеля, дерматофибросаркома чаще всего приводят к смерти пациента.

Согласно статистике, эти агрессивные види рака часто встречаются у людей в молодом возрасте и тяжело поддаются лечению. Поэтому меланома сегодня лидер среди онкозаболеваний по смертности.

По словам онколога Андрея Каприна, угроза, которую несут солнечные лучи, не значит, что в светлое и солнечное время суток лучше вообще не выходить на улицу. Во-первых, это объясняется тем, что именно солнечный свет является источником важного для здоровья витамина D.

Чтобы снизить вероятность развития рака кожи, Каприн посоветовал избегать прямых солнечных лучей в обеденное время: с 11 до 16. В это время солнце наиболее активно, а его лучи могут навредить коже, приведя к солнечному ожогу. Что касается остального времени суток, при пребывании на солнце кожу лучше защитить специальными кремами, которые помогут отфильтровать УФ-излучение.

Каприн напомнил, что снизить вероятность развития онкологических заболеваний поможет профилактика и здоровый образ жизни. При этом одинаково важны как отказ вредных привычек, так и правильное питание. Поэтому он советует отказаться от продуктов, богатых вредными жирами, сахаром, высококалорийными и быстроусвояемыми углеводами. Помимо прочего стоит ограничить потребление соли, напомнил онколог в разговоре с РИА Новости.