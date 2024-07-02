Названы доступные способы наладить сон

Из-за экономической и геополитической напряженности люди все чаще испытывают проблемы со сном, заявила сомнолог, физиолог Нерина Рамлахан. Доступные всем способы наладить сон эксперт назвала в беседе с изданием Metro.

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Специалистка предупредила, что систематический недосып может привести к простудам, депрессии, деменции и даже повышенному риску инсульта или инфаркта. Для восстановления режима сна врач посоветовала установить постоянный график: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже по выходным.‌ Кроме того, Рамлахан предложила создать расслабляющие ритуалы перед сном: читать книгу, принимать теплую ванну, практиковать проверенные методы релаксации — глубокое дыхание или медитацию.

«Эти занятия сигнализируют вашему организму, что пора успокоиться и подготовиться к отдыху, а также помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса», — уточнила она.



Также, продолжила сомнолог, восстановить сон поможет ограничение кофеина, тяжелой еды, никотина и алкоголя перед сном, а также использования электронных девайсов, поскольку излучаемый ими синий свет может мешать выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон.

Кроме того, для нормализации сна врач также рекомендовала принимать безрецептурные травяные лекарственные средства на основе корня валерианы. Важной Рамлахан считает и обстановку в спальне.

Сделайте спальню благоприятной для засыпания, сохраняйте в ней прохладу, темноту и тишину. Купите удобный матрас и подушки и подумайте о приобретении затемняющих штор, аппаратов с белым шумом или берушей, чтобы блокировать лишние звуки Нерина Рамлахан сомнолог



Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов назвал способ легко и быстро наладить сон после отпуска. Он призвал начинать подготовку как минимум за пять дней. Она заключается в том, чтобы каждый день сдвигать время подъема на час раньше.