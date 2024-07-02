Врач назвала еду, которую надо убрать со стола раньше сахара

Пытаясь сохранить здоровье и продлить молодость, многие люди тратят деньги на дорогие и подчас непроверенные средства, забывая о самом простом способе жить дольше без проблем - здоровом образе жизни.

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"Это фундамент", - пишет в своем телеграм-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева, подчеркивая, что именно образ жизни может как прибавить человеку годы жизни, так и отнять их.



Питание и психологическое спокойствие - основа положительных изменений в организме, которые определяют здоровье и внешний вид.

По словам врача, оптимален режим питания, когда человек получает все необходимое организму, не перегружая его. Сегодня все боятся сахара, забывая об умеренном потреблении. Важно исключение переработанных углеводов, уточнила врач, обратив внимание на натуральные сладости и источники энергии (ягоды, фрукты, семена, орехи), витаминные продукты (яйца, овощи, грибы), и еду, которая дает человек белок (рыба, мясо, морепродукты).

"Также оставляем немного места для сливочного масла и ГХИ", - добавила Диляра Лебедева. "Этот образ жизни помогает снизить воспаление, улучшить метаболизм", - объяснила специалист.



Гастроэнтеролог уточнила, что без вреда для организма ежедневно можно есть не более 50 граммов сахара. При это надо понимать, что сюда входят все готовые к употреблению продукты, содержащие сахар.