Врач рассказал о пользе болгарского перца

Болгарский перец улучшает зрение, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Также в нем содержится большое количество витамина С, что полезно для глаз.

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"Три суточные нормы содержатся в 100 граммах свежего болгарского перца <...> Дефицит витамина С повышает риск развития катаракты", — сказал врач хирург-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире.



По словам экспертов, витамин С, который содержится в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, это важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки. Врачи подчеркнули: чем лучше сосуды глазного дна, тем лучше зрение.

Кроме того, медики рассказали, что больше всего витамина С содержится в желтом перце — три суточные нормы, в красном — две суточные нормы, а в зеленом — одна.

Малышева ранее рассказала, что сделанная из хрена приправа обладает противораковым свойством. Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что содержащиеся в продукте глюкозинолаты позволяют защитить глазные нервы от повреждений.

До этого врач-диетолог Наталья Денисова порекомендовала гипертоникам включать в рацион картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. Она заметила, что вареный корнеплод помогает снижать давление благодаря содержанию калия.