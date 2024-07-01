Эксперты рассказали, можно ли пить кофе в жару без вреда здоровью

В жаркую погоду допускается употребление кофе, но делать это нужно разумно. Если пить горячий кофе, то это может привести к дополнительному нагреванию организма, что чревато перегревом и обезвоживанием. К тому же кофе является диуретиком — усиливает выведение жидкости из организма и потерю электролитов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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В жаркую погоду важно сохранять водный баланс организма, поэтому кофе нужно пить с осторожностью, подчеркивают эксперты. Каждую порцию этого напитка необходимо запивать чистой водой, причем чем больше человек пьет кофе, тем больше нужно воды.

Нельзя злоупотреблять коктейлями, приготовленными на основе кофе с добавлением апельсинового сока, газировки и мороженого. Обычно в таких напитках также есть сливки, энергетики — в жару они сильно увеличивают нагрузку на сердце. Кофе вообще не рекомендуется сочетать с энергетиками — это также вредно для сердца, которое в жару уже работает в напряженном режиме.

Если от кофе отказаться не получается, нужно выбирать натуральные и менее сладкие варианты, пить его в умеренном количестве и не забывать о воде, заключили эксперты.