Как сделать утром бодрым и сохранить энергию на весь день

Зазвонил будильник, ты пытаешься его выключить, и первая мысль, что приходит в голову: есть ли время еще немного полежать? Вроде бы и спать вовремя легла, и ничто не мешало, но просыпаешься усталой и разбитой… Что делать?

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Почему по утрам чувствуется усталость

Наша жизнь, наполненная тысячей дел и забот, часто преподносит нам неприятные сюрпризы в виде накопившегося стресса, эмоционального выгорания, апатии и хронической усталости. Куда вообще сливается наша жизненная сила Прана? Почему у некоторых людей нет сил, даже утром?

Чаще всего причина в привычке жить в тревогах и проблемах, и это действительно забирает все ресурсы организма. Давно известен такой нейробиологический факт — головной мозг забирает до 30 процентов всей жизненной энергии тела. Расщепление жиров, углеводов, белков, липидов — все идет на поддержание внутреннего диалога, особенно если он эмоционально заряжен.

Эта плохая привычка мешает полноценному ночному сну, создает постоянное ощущение напряжения, стресса, печали и уныния. Также внутреннее эмоционально тяжелое состояние отображается на лице и теле — возникают спазмы, блоки, напряжение. Это происходит потому, что мышцы плохо проводят энергию, находясь либо в гипертонусе, либо в гипотонусе.

Мышечный дисбаланс негативно влияет на работу внутренних органов и систем, что снижает общий уровень энергии. А гримасы страдания, злости, страха, боли, потерь отнимают красоту, придают лицу хмурый и усталый вид. К тому же добавляют 5-10 лет…

Йога: путь к восстановлению сил и здоровья

Другое дело, если включить в свою жизнь практику йоги, которая поможет сохранить энергию на весь день! Практикуя йогу, можно интегрально прорабатывать все уровни:

Физический. Происходит освобождение от блоков, напряжения и застоев. Улучшается подвижность суставов и, в целом, работа внутренних органов. Как следствие — повышается энергия и иммунитет, появляется богатырское здоровье;

Эмоциональный. Возникает чувство спокойствия, равновесия. Энергия не уходит на переработку каких-то прошлых травм и боли, а направляется на поддержание организма;

Ментальный. Ум становится спокойным, тихим, послушным, ясным и управляемым. Это то, что создает в человеке гармонию.

Утро — это ключевое время суток, когда важно настроиться на правильный лад и встретить новый день с положительными эмоциями.

В идеале, начать утреннее занятие йогой прямо в постели. Конечно, без захода в телефон и без разговоров, чтобы не «загрязнять» свой разум информацией и эмоциями сразу после пробуждения.

Как вернуть энергию

Помимо практик кундалини йоги, есть 5 основных способов для того, чтобы вернуть энергию. Это база, но ее применение в жизни дает видимый результат:

Режим бодрствования и сна. Часто практики делаются утром на рассвете, поэтому нужно ложиться спать хотя бы до 23 часов. Такой режим благоприятно влияет на работу головного мозга и центральной нервной системы; Правильное, полноценное питание. Придерживайтесь йогического подхода к пище, в которой много свежих овощей, фруктов, зелени и отсутствие фастфуда; Режим питья. Он важен как в самих практиках йоги, так и в течение дня для поддержания уровня гидробаланса и хорошего самочувствия; Движение. Оно необходимо для здоровья, поэтому, помимо практики на коврике, желательно активно двигаться и в течение дня. Хорошо, если еще есть кардионагрузка; Внутренний покой. Когда человек внутренне стабильный, расслабленный, это многократно улучшает самочувствие.

Мгновенный прилив сил с утра

Если с утра ощущается разбитость и апатия, попробуйте практику кундалини йоги. Это универсальное упражнение поможет начать утро правильно. Речь идет о поднятии рук вверх на 60 градусов. Несложная практика поможет раскрыть грудную клетку, улучшить кровообращение, сбалансировать работу правого и левого полушария мозга, наполнить тело кислородом и зарядиться энергией на целый день.

Итак, приступаем:

Поднимите свои руки выше головы на 60 градусов, сделайте кулаки, сжав все пальцы, кроме больших. Обязательно поддерживайте прямую спину, лопатки должны быть прижаты к корпусу. Это положение будет стимулировать работу ваших почек и надпочечников, что в свою очередь поможет генерировать энергию и уравновесить эмоциональное состояние; Начните дышать так называемым «дыханием огня» — это мощное поверхностное дыхание, при котором ваш живот втягивается при выдохе и расширяется при вдохе; Удерживайте это положение и выполняйте дыхательные упражнения ритмично от 3 до 5 минут.

Уже через короткое время вы почувствуете, как тело наполняется силой, бодростью и радостью к жизни. И помните, что это упражнение можно выполнять не только утром, но и в течение дня, если ощущаете усталость и стресс.

Как включить утреннюю практику в свою рутину

Главное в любом деле, чтобы достичь положительных результатов — регулярность. Когда накатывает лень или усталость, говорите себе: я должна это сделать ради своего здоровья и красоты. Чтобы тело и голова привыкли к физическим упражнениям, делайте это правильно:

Начните с простых асан и дыхательных упражнений;

Разработайте регулярное расписание и придерживайтесь его;

Используйте медитацию для улучшения практики.

После окончания упражнений понаблюдайте за своим состоянием, чтобы увидеть, что изменилось: стало ли у вас больше энергии, появилось ли спокойствие? Таким образом, вы адаптируете занятия под свои потребности.

Главное, не перегружать себя занятиями йогой: 7-10 минут каждое утро результативнее часа в неделю. Постепенно вырабатывается привычка, и потом можно увеличивать время практики.

Девиз утренней йоги — доброта. Очень важно прислушиваться к своему телу, заботиться о нем. Поэтому обязательно применяйте целостный подход в практиках кундалини йоги, когда задействованы и тело, и эмоции, и разум.

Будьте здоровы, счастливы и в гармонии с собой и миром вокруг вас!