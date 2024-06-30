Специалисты Минздрава дали советы, как пережить жару без ущерба здоровью

В жаркую погоду в первую очередь необходимо пить большое количество воды. Об этом сообщили специалисты Минздрава России.

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Согласно материалу издания «Петербургский дневник», полезны также будут несладкие чаи и натуральные соки. В жару желательно есть легкую пищу, особенно овощи, фрукты и салаты.

"В жаркую погоду также стоит носить легкую одежду из натуральных тканей, избегая синтетики, которая не пропускает воздух. Что касается времени пребывания на солнце, то не следует оставаться на улице с 12 до 16 часов", — добавили специалисты ведомства.



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