Нутрициолог поведал о полезных свойствах ягод

Нутрициолог Марина Мальгина рассказала, какими полезными свойствами обладают ягоды.

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В беседе с «Ямал 1» она заявила, что клубника — это источник витамина С и магния, а в малине содержится много антиоксидантов и клетчатки.

«В вишне большое количество флавоноидов — антиоксидантов, а также мелатонина, что помогает нормализовать сон, работу пищеварительного тракта и поддерживать уровень холестерина в крови», — отметила Мальгина.



По её словам, черника играет важную роль для поддержания хорошего зрения, а морошка содержит цинк, магний, калий и бета-каротин.

«Все ягоды содержат клетчатку, которая поддерживает нормальное пищеварение», — добавила эксперт.



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