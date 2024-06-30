Эксперты рассказали, как избежать напряжения мышц при работе за компьютером

Барный стул поможет снять напряжение с поясницы, а гимнастический мяч вместо стула может навредить. Об этом сообщает Daily Mail.

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Лучше выбирать рабочие стулья с подлокотниками, подчеркнули эксперты. Если возможности работать на таком стуле нет, то можно использовать подушки, чтобы поднять сиденье. Это нужно, чтобы руки могли лежать на столе без напряжения.

Одно из основных правил эргономики — расположение монитора на уровне глаз. Это позволяет минимизировать напряжение в шее, но только тем, кто печатает вслепую. Если же человек часто переводит взгляд с монитора на клавиатуру, следует разместить экран чуть ниже уровня глаз. Так голове придется совершать меньше микродвижений.

Физиотерапевты не рекомендуют использовать гимнастические мячи вместо стульев для работы. Исследование 2006 года показало, что они приводят к сильному дискомфорту, потому что требуют работы мышц для стабилизации тела.

Положение, при котором бедра выше коленей, помогает снять напряжение с поясницы. Поэтому время от времени можно использовать барный стул в качестве рабочего. При этом важно, чтобы у ног была опора. Также эксперты рекомендовали гладильную доску как дешевую альтернативу столу для работы стоя.