Фитнес-эксперт перечислил лучшие тренировки для всех типов темпераментов

Исходя из определенного типа темперамента можно выбрать наиболее правильную физическую нагрузку. Об этом сообщил фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

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Среди типов темперамента специалисты выделяют сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. Как утверждается, человек рождается с определенной предрасположенностью, которую трудно менять в течение жизни.

Сангвиникам, как людям наиболее общительным и активным, подойдут командные виды спорта, среди которых футбол, хоккей, волейбол или гандбол. Холерики, близкие к сангвиникам, также хорошо смогут реализовать себя в командных спортивных направлениях. Однако наиболее благоприятными будут те активности, где можно проявлять агрессию. Среди подходящих видов спорта эксперт выделил регби, американский футбол и хоккей.

Флегматики предпочитают одиночество, они не любят нести ответственность за команду. Им идеально подойдут единоличные направления, среди которых тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, а также бодибилдинг. Ранимым и спокойным меланхоликам лучше отдать предпочтение йоге или пилатесу. Им подходят такие активности, где можно побыть наедине с собой, передает «Москва 24».

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