Врач дал пять советов, как сохранить здоровье в аномальную жару

Главным врагом для человека в жару является обезвоживание. Вода, несладкие чаи и натуральные соки помогут поддержать водно-солевой баланс, рассказала в беседе с aif.ru главный внештатный специалист Минздрава Любовь Дроздова.

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По ее словам, в такую погоду пить лучше понемногу, но часто, даже если жажда не ощущается. А вот о сладких напитках лучше забыть.

"Они не утоляют жажду, а, наоборот, скорее приведут к обезвоживанию. К тому же из-за большого содержания сахара вы будете потреблять много лишних калорий, которые могут остаться с вами в виде лишнего веса надолго", - объяснила эксперт.



При жаре также необходимо есть легкую пищу, отдавая предпочтение фруктам, овощам, салатам и легким супам.

Выходя на улицу, стоит отдать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей. Синтетические материалы в жару могут привести не только к проблемам с кожей, но и перегреванию, предупредила Дроздова. Кроме того, с 12 до 16 часов дня обязателен головной убор и солнцезащитные очки.

При малейшем чувстве головокружения, тошноты или слабости необходимо обратиться к врачу.

"Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, в жару отнеситесь особенно внимательно к своему самочувствию, при ухудшении состояния, не откладывая, обратитесь за медицинской помощью", - посоветовала Дроздова.



При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.