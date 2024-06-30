Эндокринолог рассказал о пользе и вреде мороженого и как приготовить его в дома

Мороженое: польза и вред, сколько можно съесть в день, как приготовить в домашних условиях
В материале также узнаете, кому лучше отказаться от холодного десерта.
Летом нет ничего вкуснее мороженого. Сладкий десерт помогает охладиться в жару, но полезен ли он для организма? Разбираемся вместе с экспертом, сколько порций этого блюда можно съесть в день без вреда для здоровья и на что обратить внимание при его покупке.
Полезные свойства
«В натуральном мороженом содержится большое количество полезных веществ», — Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC.
Если десерт сделан на основе молока, то в нём есть необходимые для правильной работы организма молочные белки и жиры.
В мороженом также есть вещество, которое способствует улучшению настроения. Речь об аминокислоте триптофан, повышающей уровень серотонина, гормона счастья, и мелатонина — гормона сна.
Ещё одно полезное свойство мороженого — способность утолить жажду и аппетит в жару. Главное, употреблять такой десерт в умеренном количестве.
Вред и противопоказания
Мороженое относится к высококалорийным десертам за счёт большого содержания сахара и жиров. Поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом, избыточным весом и нарушением метаболических процессов.
Ещё одно противопоказание для употребления десерта — хронический панкреатит. Тяжёлая, жирная, сладкая и холодная еда нагружает поджелудочную железу.
Важно понимать, что мороженым нельзя заменять основной приём пищи. Сочетание жиров и углеводов способствует набору лишнего веса.
Не стоит есть порцию мороженого за один присест. Это может привести к резкому охлаждению горла и головным болям. Употребляйте десерт маленькими кусочками, например, десертной ложечкой.
Сколько мороженого можно съесть в день?
Допустимой нормой считается не более одной порции в день (100 г). Стаканчик мороженого (80 г) или одно эскимо (80 г) не навредят здоровью. Тем, кто следит за фигурой, не следует употреблять десерт чаще двух раз в неделю.
Как правильно выбрать мороженое?
Если первый ингредиент в составе мороженого — сахар, это не очень хорошо. Но если в холодном десерте нет жира или его количество минимально, для создания необходимой консистенции без сахара не обойтись.
В составе качественного мороженого могут быть и стабилизаторы. Это натуральные вещества и загустители. Среди них, например, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантановая камедь, пектин, желатин и альгинат натрия. Они безвредны и благотворно влияют на состав микробиоты, являясь полезной питательной средой для микроорганизмов.
Важно, чтобы в составе мороженого было максимальное количество натуральных ингредиентов. В хорошем десерте не должно быть растительного жира, способствующего набору веса.
Насторожить должны кислотные и ненатуральные цвета — синий, зелёный, голубой, фиолетовый. Хотя пищевые красители не представляют большой опасности для здоровья, но и пользы не несут. Чем более однородный у десерта цвет, тем он качественнее.
В составе покупного мороженого должно быть более 40% молочных ингредиентов. Например, хороший пломбир имеет желтоватый оттенок. Это указывает на большое содержание молочного жира.
"Если вы хотите выбрать менее калорийное и сладкое мороженое, обратите внимание на сорбет. Это натуральное замороженное фруктовое пюре с минимальным количеством добавок."
Помимо сорбета, можно присмотреться к протеиновому мороженому. Обычно оно содержит безвредные сахарозаменители и большое количество белка. Однако при покупке следует проверять, нет ли в его составе фруктозы, повышающей аппетит и уровень мочевой кислоты.
Фруктовый лёд тоже является хорошим вариантом, но важно, чтобы в его составе не было большого количества сахара.
Рецепты мороженого
Приготовить летний десерт можно дома. Так вы точно будете знать его состав.
Классическое ванильное мороженое
Знакомый и всеми любимый вкус.
Ингредиенты:
- 500 мл сливок;
- 1 ванильный стручок;
- 5 желтков;
- 150 г сахара.
Приготовление:
- Разрежьте ванильный стручок вдоль и выскребите семена;
- Сливки вылейте в кастрюльку, добавьте стручок ванили и доведите до кипения;
- Взбейте желтки с сахаром до белого цвета, затем тонкой струйкой влейте в них горячие сливки, помешивая;
- Смесь перелейте обратно в кастрюльку, поставьте на слабый огонь и готовьте до загустения;
- Остудите массу до комнатной температуры, процедите через сито, разлейте по формочкам и уберите в морозильник.
Мороженое с манго
Экзотический фрукт добавит пикантности десерту.
Ингредиенты:
- 2 спелых манго;
- 500 мл сливок;
- 150 г сахара.
Приготовление:
- Манго очистите и измельчите в пюре;
- Сливки взбейте с сахаром, а затем добавьте в смесь фрукты;
- Аккуратно перемешайте, переложите в форму и заморозьте.
Ягодный сорбет
Понравится любителям фруктового льда.
Ингредиенты:
- 500 г любимых ягод;
- 250 мл воды;
- 200 г сахара.
Приготовление:
- Ягоды протрите через сито, а воду с сахаром доведите до кипения, чтобы он растворился;
- Смешайте сироп с ягодным пюре;
- Смесь разлейте по формам, уберите в морозильник до полного застывания.
Приятного аппетита!