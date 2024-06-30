Эксперт рассказал, какое меню поможет организму во время летней жары

В летнюю жару в рацион обязательно нужно включать природные антиоксиданты. Об этом, ссылаясь на сооснователя сети клиник инфузионной терапии Biorise Камиля Вильданова, пишет РИА Новости в воскресенье, 30 июня.

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«Первое правило питания в летний зной — добавление в рацион природных антиоксидантов, таких как витамины С и Е. Они помогают защитить клетки от окислительного стресса, вызванного высокими температурами. Кроме того, витамины группы В играют важную роль в поддержании энергии и общего самочувствия. И, конечно, вода имеет самую большую важность летом. Она является основным элементом, необходимым для поддержания гидратации, и в жаркую погоду потребление воды должно заметно увеличиваться», — рассказал эксперт.



Важно включать в рацион водосодержащие продукты — арбуз, огурцы и сельдерей. В летнем меню также стоит вписать ещё ряд продуктов — например, семена чиа. Они обладают способностью впитывать воду, а также содержат электролиты, необходимые для поддержания водно-солевого баланса.

«Обязательно включите в рацион йогурт с низким содержанием жира, он помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, содержит много воды и легко усваивается организмом. Из зелени в первую очередь стоит обратить внимание на мяту. Она обладает освежающими свойствами и может помочь снизить внутреннюю температуру тела. Ещё включите в рацион кинзу, которая особенно богата антиоксидантами и помогает в детоксикации организма», — советует эксперт.



Для здоровья печени летом стоит включить в меню артишоки, которые важны для детоксикации организма и содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов. Цукини или кабачки — тоже желанные госта на столе, ведь в них есть витамин С и калий. Главные антиоксиданты лета — зелёный и имбирный чай.

С наступлением лета и потребность в защите от солнца возрастает. Эксперты ответили на шесть вопросов, касающихся использования SPF-кремов.