Диетолог рассказал, что нужно есть в жару

В жаркую погоду организм нуждается в продуктах с содержанием витаминов. Об этом рассказал диетолог Камиль Вильданов, передает РИА «Новости».

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«Первое правило питания в летний зной – добавление в рацион природных антиоксидантов, таких как витамины С и Е. Они помогают защитить клетки от окислительного стресса, вызванного высокими температурами», – рассказал специалист.



По его словам, витамины группы В также играют важную роль в поддержании энергии и нормального самочувствия. Эксперт особо отметил важность потребления достаточного количества воды.

«Она является основным элементом, необходимым для поддержания гидратации, и в жаркую погоду потребление воды должно заметно увеличиваться», – пояснил Вильданов.



Важно включать в рацион содержащие воду продукты. В их числе на первых местах арбуз, огурцы и сельдерей. Также полезны для гидратации организма семена чиа, а кокосовая вода, богатая калием и магнием, поможет поддержать электролитный баланс в организме.

«Обязательно включите в рацион йогурт с низким содержанием жира, он помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, содержит много воды и легко усваивается организмом», – посоветовал эксперт.



Мята освежит и снизит внутреннюю температуру тела, кинза поможет в детоксикации организма. Насытят организм витамином С и калием цукини и кабачки.

«Но самые главные антиоксиданты лета – это зеленый и имбирный чай. Несмотря на наличие кофеина, в умеренных количествах зеленый чай обязательно нужен в жаркую погоду, и лучше в охлажденном виде. Имбирный чай помогает улучшить пищеварение и обладает освежающим эффектом», – заключил специалист.



Ранее диетолог Лон Бен-Ашер рассказал, что для здоровья сердца завтрак должен включать продукты с высоким содержанием питательных веществ, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, контролируют уровень холестерина и уменьшают воспаление. Такими качествами обладают продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 и клетчатки.