Назван неожиданный побочный эффект работы из дома

Для многих «удаленка» — предел мечтаний: не нужно тратить время на сборы и спросонья ехать в офис, ощущая все прелести пробок и избытка людей в транспорте в час пик. Малоподвижный образ жизни в таком случае хотя и может стать проблемой, сложно поспорить с тем, что 5-минутная разминка дома может быть гораздо продуктивнее, чем попытка разогнать кровь на работе, не привлекая к себе внимания. Тем не менее медики обратили внимание на неожиданный побочный эффект удаленного формата.

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«Работа на дому приводит к резкому росту проблем с алкоголизмом, — объясняет доктор Макс Пембертон в колонке для Daily Mail. — Когда ваш начальник не наблюдает за вами, а вы работаете за кухонным столом с бутылкой вина в поле зрения, легко привыкнуть пропускать стаканчик-другой после работы».



Эксперт предупреждает, что подобные слабости могут превратиться в тяжелую зависимость, и возросшая частота употребления алкоголя должна насторожить.

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