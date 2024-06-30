Диетолог посоветовал завтрак для здорового похудения

Пропускать завтрак в целях контроля веса — не лучшее решение, считают специалисты. Чтобы в перспективе сбросить лишние килограммы, самое важное — уделять приоритетное внимание белкам в первый, утренний прием пищи. Такой подход гарантирует, что вы не будете страдать от голода до самого обеда, а значит, сможете обойтись без срывов и перекусов.

© Super.ru

«Употребление продуктов, содержащих клетчатку и множество микроэлементов, поможет насытиться, а также обеспечит большее количество питательных веществ на одну калорию», — отметил диетолог Алекс Оскян в беседе с HuffPost.



В целях похудения специалист предлагает включить в свой завтрак омлет из яичных белков с нежирным сыром или тосты из цельного зерна с авокадо в сочетании с греческим йогуртом и фруктами.

Ранее Super писал, как соблюсти средиземноморскую диету в России без удара по семейному бюджету.