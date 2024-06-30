Может ли вода испортиться на солнце

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, можно ли пить воду из бутылки, которая полежала на солнце.

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По его словам, делать это не рекомендуется. В этой связи он настоятельно рекомендует не оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце более чем на 2-3 часа, передаёт издание «Доктор Питер».

«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины, – подчеркнул специалист. – Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать её непригодной для употребления».



Дело в том, что воздействие солнечных лучей, пояснил он, ускоряет процесс размножения бактерий в воде, меняется её вкус и запах. Прежде сего это касается пластиковых бутылок.

«При этом испортиться на солнце может даже вода, которую разлили на производстве с соблюдением всех санитарных норм. А если человек сам наливает воду в пластиковую бутылку, ему тем более нужно быть крайне осторожным, так как такая вода может привести к серьёзным проблемам со здоровьем», – резюмировал Садыков.



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