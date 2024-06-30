Что происходит с организмом, если пить водку каждый день

Статистика фиксирует рост употребления водки на душу населения в России на 2-4 процента ежегодно. Что происходит, если человек пьет ее каждый день?

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов говорит, что при ежедневном употреблении водки в первую очередь страдает мозг, все его отделы и связи между ними, так как этанол нарушает работу нейромедиаторов. Водка крайне негативно воздействует на кору больших полушарий, которая отвечает за память, речь, интеллект. Частичные нарушения интеллекта происходят достаточно быстро, порой уже через месяц, а устранить их потом весьма непросто.

Через несколько месяцев появляются проблемы с психикой и эмоциями, а также нарушения речи и слуха. Тормозится работа зрительных органов, возникают проблемы с координацией движений, головокружения и головные боли. Этанол вызывает сужение сосудов головного мозга, что увеличивает риск образования тромбов и вследствие этого инсультов. Из-за его воздействия на отделы мозга разбалансируется работа гормональной, дофаминовой и ГАМК-систем, у пьющего человека появляется потребность постоянно увеличивать дозы спиртного, чтобы получить желаемое удовольствие. "Постепенно развивается дистрофия тканей мозга, гидроцефалия, а из-за нарушения всасывания витамина В1 - энцефалопатия, которая, если ее не лечить, в 80% случаев приводит к психозу, в остальных - заканчивается смертью. Кроме того, в результате отравления этанолом продолговатого мозга могут нарушаться терморегуляция, дыхание, сердцебиение, что также способно привести к смерти", - поясняет врач.

Страдает сердечно-сосудистая система. Снижается эластичность тканей сердца и сосудов, скачет артериальное давление, возникают тахикардия, нарушения ритма, прогрессирует дистрофия тканей сердца.

Уже через 3-6 месяцев начинается разрушение печени и желудочно-кишечного тракта. Ожоги пищевода и желудка этанолом могут стать причиной появления язвы и даже рака этих органов. Печень, где происходит обезвреживание этанола, испытывает постоянный стресс, постепенно происходит ее жировое перерождение и развивается цирроз - замещение оставшихся здоровых тканей соединительными, рубцами. Из-за чего все больше токсинов, содержащихся в водке, остаются в кровотоке и накапливаются в тканях, отравляя организм. Отравление токсинами поджелудочной железы приводит к панкреатиту (воспалению), а затем и панкреонекрозу. Ткани железы отмирают, вследствие чего нарушается переваривание пищи и развивается сахарный диабет.

"Водка в большей или меньшей степени разрушительно воздействует на каждый орган. Ее регулярное употребление приводит к общему истощению организма (из-за постепенного разрушения органов), а также деградации личности. Большие дозы водки приводят к несвязной речи, нарушению координации движений, галлюцинациям, спутанному сознанию. У человека падает температура тела, учащается пульс и замедляется дыхание. Он практически не реагирует на окружающую среду. Смертельная доза водки - это примерно литр в течение часа", - добавил Умнов.