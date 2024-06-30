Какие упражнения помогут улучшить овал лица

Наличие регулярного спорта и двигательной активности в жизни, безусловно, влияет на состояние лица. При этом важно отметить, что речь не идет о фейсбилдинге, а о спорте в целом, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Тело и лицо взаимосвязаны, как и все в нашем организме. Конечно, это не значит, что поднятия на носки помогут разгладить носогубную складку. Но общий тонус мышц тела — это и тонус мышц лица. Любой фитнес способствует насыщению крови кислородом, восстановлению капиллярной сети, ускорении регенерации клеток, а также стимуляции выработки волокнистых белков (коллагена и эластина). Все это буквально отражается на лице», — объяснила она.



Кроме того, занятия любым спортом и даже достаточная физическая активность способствуют правильной работе лимфатической и венозной систем. Если движений в жизни человека недостаточно, то лимфоотток замедляется, могут возникать отеки.

«Также на овал лица может оказывать влияние и избыточный вес. В таком случае грамотная работа с питанием и тренировками может помочь скорректировать фигуру и форму лица в том числе», — добавила эксперт.



По словам тренера, для красивого лица важна работа с мышцами спины и пресса. Именно эти мышцы отвечают за правильное положение тела, то есть за осанку. Если данные мышцы слабые, то возможны проблемы с шеей, шейно-подбородочным углом, а также, в целом, с овалом лица.

«Рекомендую также включить в тренировочную программу упражнения на проработку шейно-воротниковой зоны. Продуманный комплекс упражнений помогает снимать напряжение, улучшает циркуляцию крови и лимфодренаж. Регулярные упражнения позволяют формировать красивый контур лица, избавиться от отечности и уменьшить второй подбородок», — подчеркнула специалист.



В комплекс для проработки шейно-воротниковой зоны можно включить глубокие наклоны головы вперед. Руки при этом в замке за головой и помогают наклонам. Далее максимально раскрываем сложенные за головой руки и выгибаем шею назад.

«Следующее упражнение можно выполнять сидя «в лягушке». Руки в стороны, параллельно полу, согнуты в локтях под углом 90 градусов. Спина ровная, лопатки сведены, пресс напряжен. Теперь начинаем поворачивать руку в локте, предплечья вверх — вниз. В этом же положении добавляем раскрытие грудной клетки, еще сильнее сводя лопатки вместе. Теперь одна рука, согнутая в локте, идет за голову, вторая рука помогает, фиксирует положение первой. Добавляем к сгибу руки наклоны корпуса. Поочередно меняем руки и наклоны. Соединим вытянутые за спиной руки в замок и вывернем их, создав максимальное напряжение в спине, соединяя лопатки», — рекомендовала Бахтурина.



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