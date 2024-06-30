Микробиом кишечника, представляющий собой бактерии, археи, грибы, вирусы, оказывает влияние на метаболизм, массу тела, иммунную систему, аппетит и даже определяет склонность человека к различным недугам, отмечают медики.

Как отметил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью сайту здоровое-питание.рф, то, какую пищу мы едим, имеет огромное значение для микробиоты, так как продукты ее и формируют. Поэтому врачи часто напоминают: вместо того, чтобы сидеть на диетах, стараясь привести себя в форму, стоит питаться сбалансированно и разнообразно.

Чтобы правильные бактерии в кишечнике "чувствовали себя хорошо", орган работал как часы, важно присутствие в рационе цельнозерновых культур. Утром стоит отдать предпочтение кашам. Например, лучшим началом дня будет употребление гречки и пшена (в сочетании с белковой пищей). Также меняют работу кишечника, помогая ему работать без сбоев, ферментированные продукты (квашеная капуста, йогурт, кефир), нут, чечевица, фасоль, овощи, фрукты, зелень.

Ранее специалисты объяснили, какая пища поможет вывести вредные бактерии, появляющиеся в кишечнике в том числе в результате гнилостных процессов. Медики предлагают включить в рацион продукты, обогащенные бифидобактериями. Главное, правильно их употребить.