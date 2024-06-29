Что будет, если есть гречку каждый день

Эксперты рассказали о пользе гречки и о том, как похудеть и наладить с помощью нее пищеварение, передает издание Wday.

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Гречневая крупа содержит в себе диетические ингредиенты и оказывает позитивное влияние на функции нашего организма. Диетологи советуют употреблять 150-200 грамм гречки в сутки, разделив это количество на два приема.

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