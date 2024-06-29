Что будет, если есть гречку каждый день
Эксперты рассказали о пользе гречки и о том, как похудеть и наладить с помощью нее пищеварение, передает издание Wday.
Гречневая крупа содержит в себе диетические ингредиенты и оказывает позитивное влияние на функции нашего организма. Диетологи советуют употреблять 150-200 грамм гречки в сутки, разделив это количество на два приема.
Какие изменения произойдут в организме
- Тело станет здоровее, а мышцы крепче. Гречневая крупа является источником растительного белка, в составе которого – 12 аминокислот, в том числе лизин и треонин. Аминокислоты дают организму энергию и отвечают за накопление мышечной массы, а также помогают производить пищеварительные ферменты, коллаген и иммунные белки.
- Иммунитет улучшится. Липотропные вещества в гречке защищают клетки печени от такого процесса, как жировое перерождение. Врачи призывают есть гречку людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом. Помимо этого, в гречневой крупе содержатся нужные организму железо, цинк и марганец.
- Настроение повысится. Гормон триптофан в гречневой крупе очень важен для выработки витамина В3, который, в свою очередь, помогает мозгу производить гормон радости серотонин.
- Похудение и улучшение пищеварения. Пищевые волокна гречихи способны удерживать воду и связать катионы, что помогает в пищеварении. Кроме этого, клетчатка гречки дает ощущение сытости и помогает сбросить лишние килограммы.