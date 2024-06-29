Увеличение живота у женщин: семь неочевидных причин

Специалисты перечислили самые частые причины увеличения живота у женщин и дали советы, как привести фигуру в норму, сообщает издание Wday.

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Слабость мышц

Эксперты отмечают, что выступающий живот не всегда означает наличие жира. Недостаток физических нагрузок приводит к опущению внутренних органов, после чего растягивается кожа, а живот выглядит увеличенным. Дело не только во внешнем виде: опущение органов неизбежно вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта.

Нарушение обмена веществ

Если вы замечаете отложение жира именно на животе и на ягодицах, лучше обратиться к врачу и пройти обследование. Увеличенный живот в этом случае может говорить об эндокринных нарушениях в организме.

Малоподвижный образ жизни

Живот может появиться, когда полученные калории превышают потраченные. Если не предпринять никаких мер, после роста живота вы будете замечать увеличение ягодиц, бедер, рук и так далее.

Неправильное питание

В рационе должны присутствовать жиры, белки и углеводы в соотношении 1:1:4,5, поэтому, если это постоянно нарушать, вы неминуемо столкнетесь с увеличением массы тела.

Эксперты советуют грамотно составить рацион и не забывать также о микроэлементах, клетчатке и витаминах.

Возрастные изменения

Многие женщины сталкиваются с увеличением живота в период климакса. С возрастом выработка эстрогенов уменьшается, а активность щитовидной железы падает. Вследствие этого замедляется и обмен веществ.

Ученые выяснили, что около 35% женщин при менопаузе не воспринимают сладкий вкус так же четко, как ранее, поэтому они не могут контролировать количество сахара в рационе.

Самостоятельно пытаться придерживаться жесткой диеты в период менопаузы и климакса может быть опасно, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют проконсультироваться у диетолога.

Стресс

Стрессовые ситуации могут приводить как к потере веса, так и к его набору. Состояние беспокойства вызывает увеличение в организме кортизола, и его избыток приводит к накоплению жира на животе и на спине.

Некоторые женщины предпочитают «заедать» стрессы и, таким образом, набирают лишние килограммы.

Нарушение сна

Увеличение живота может стать следствием недостатка или переизбытка сна. Если вы спите слишком мало, в организме выделяется много гормона кортизола. И наоборот – если сна чрезвычайно много, вы не успеваете потратить набранные калории.