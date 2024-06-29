Как укрепить мышцы тазового дна

Сексолог Наталья Луговая рассказала, на какие практики нужно обратить внимание для укрепления мышц тазового дна, сообщает издание The Voice.

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Упражнения могут потребоваться в случае недержания мочи, угрозы выпадения матки и вагинальных стенок, а также для улучшения ощущений во время секса.

Самым радикальным способом решения этих проблем является операция, однако эксперт советует несколько раз подумать, прежде чем на нее решаться, из-за длительной реабилитации и снижения чувствительности в зоне швов.

Кроме того, Луговая предостерегла от хирургического вмешательства для сужения входа во влагалище, так как это можно решить практиками.

Эксперт также развеяла миф о пользе вагинальных шариков, которые могут привести к спазмам мышц и дискомфорту во время близости.

Лучшим способом для укрепления тазового дна являются упражнения Кегеля, отмечает сексолог. Их нужно выполнять ежедневно, однако есть несколько вещей, которые необходимо учесть.

Во-первых, эта практика воздействует только на мышцы тазового дна, которые находятся от лобка до копчика и охватывают вход во влагалище. Таким образом, на тонус вагинальных мышц упражнения Кегеля влияния не оказывают.

Во-вторых, большинство женщин, особенно после родов, не всегда могут сразу ощутить, какие именно мышцы необходимо напрягать.

В-третьих, специалист напомнила, что мышцы тазового дна часто находятся в спазме. Таким образом, упражнения должны идти в комплексе с другими практиками, которые возвратят мышцам эластичность. Например, стоит обратить свое внимание на тренировки диафрагмального дыхания и на гипопрессивную гимнастику.