Эксперт развеял популярный миф о глютене

Диетолог Ольга Иванова рассказала, почему для большинства людей безглютеновое питание скорее несет вред, чем пользу, сообщает издание Buro.

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Что такое глютеновая чувствительность

Всего лишь 1% людей имеют аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена приводит к повреждению тонкой кишки, - оно называется целиакия. К его симптомам относят диарею и вздутие живота, головные боли, невропатию и усталость, а также бесплодие, анемию, уменьшение плотности костной ткани и увеличение уровня ферментов печени.

Как определить у себя целиакию

Если у вас есть подозрения на это заболевание, необходимо сдать анализы крови. Врачи назначат вам тесты на антитела сывороточного иммуноглобулина IgA и на общий уровень IgA. В некоторых случаях стоит также определить наличие антител к деамидированным пептидам глиадина DGP-IgA и DGP-IgG.

Мифы о глютене

Специалисты заявляют, что популярное убеждение о том, что глютен вреден всем, является мифом. Безглютеновая диета назначается врачом и требуется только тем людям, у которых обнаружена целиакия. В остальных случаях исключение продуктов с глютеном из рациона приводит к дефициту витаминов В, важных микроэлементов и железа.

Что делать, если вы подозреваете у себя непереносимость глютена

Попробуйте исключить из рациона продукты с глютеном на две недели, а также вести дневник питания, где будете записывать съеденные продукты и свои ощущения. Кроме того, помните, что не стоит налегать на быстрые углеводы и сахар – чрезмерное потребление сладкого несет вред абсолютно для всех.

Также следует обратиться к квалифицированному специалисту и пройти необходимые обследования.

Что делать при подтвержденной непереносимости глютена

Эксперты советуют придерживаться трех простых правил при целиакии.

Во-первых, нужно заменить глютеносодержащие зерновые на другие продукты, такие как кукуруза, рис, гречка, просо, амарант или киноа.

Во-вторых, сократите количество глютена в рационе в целом и внимательно изучайте состав продуктов перед покупкой. Откажитесь вовсе от пшеницы и изделий из нее, ржи, овса и ячменя.

В-третьих, следите за здоровьем кишечника. Добавьте в рацион пробиотики, например, кефир и йогурт, а также пребиотики – лук, чеснок, спаржу и бананы.