Терапевт назвал причины беспокойного сна

Беспокойный сон, во время которого люди ворочаются с боку на бок, может происходить из-за усталости мышц и суставов от длительного пребывания в одной позиции, заявил в беседе с aif.ru врач-терапевт Николай Петров. Он также добавил, что с такой проблемой сталкивается большое количество людей.

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"В течение ночи наши мышцы и суставы устают от длительного пребывания в одной позиции, а потому переворачивание помогает снять напряжение и улучшить кровообращение", — напомнил терапевт.



По его словам, переворачивание может проходить из-за изменения температуры тела и окружающей среды. Тогда ворочание является попыткой найти более оптимальные условия для комфортного сна. Кроме того, ночной отдых состоит из нескольких циклов, включающих глубокий сон и фазы быстрого сна. Тогда смена позиции тела проходит между этими периодами.

Петров заметил, что если проблема связана с неудобной постелью или подушкой, то их можно заменить на более комфортные. Кроме того, можно выбрать оптимальную температуру в спальне и выработать график сна.

Сомнолог Елена Царева ранее предупредила, что ночные походы в туалеты могут быть симптомами болезней сердечно-сосудистой системы. Специалист также подчеркнула, что считается ненормальным вставать ночью ради туалета после достижения семилетнего возраста.