Врачи назвали полезные каши, способствующие похудению

Каша считается самым полезным блюдом для завтрака. Регулярное употребление некоторых ее видов может помочь сбросить вес, считают специалисты.

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Первый вид каши, способствующий похудению, — овсянка. Она содержит большое количество клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения и дарит долгое чувство сытости. Кроме того, овсянка способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Врачи рекомендуют готовить кашу на воде или растительном молоке, добавляя свежие фрукты и ягоды для вкуса и дополнительных витаминов.

Второй вид полезной каши — гречневая. Она является источником белка и аминокислот, которые помогают в поддержании мышечной массы. Гречка богата железом и магнием. Это способствует улучшению обмена веществ и снижению веса. Диетологи советуют сочетать ее с овощами или нежирным йогуртом.

На третье место эксперты ставят кашу из киноа. По словам врачей, эта крупа помогает ускорить обмен веществ, способствует сжиганию жиров и поддержанию нормального уровня сахара в крови, пишет издание Stavropol.media.

Диетологи говорят, что к киноа можно добавлять орехи и сухофрукты.

Специалисты напомнили, что злоупотребление любыми продуктами может повлечь негативные последствия. Кроме того, стоит учитывать индивидуальные особенности организма и наличие возможных аллергий или фактор непереносимости.

Недавно диетолог Лазуренко назвала крупу, эффективно снижающую холестерин. По словам специалиста, употребление продуктов, в составе которых находятся фитостеролы, помогает бороться с LDL-холестерином.