Геронтолог рассказал, как пенсионерам пережить анормально жаркие выходные

Пенсионерам стоит отказаться от работы в огороде во время аномальной жары, посоветовал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС геронтолог Юрий Конев. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что лучше не находиться на открытом солнце с 10:00 до 17:00. Если же поработать в огороде хочется, нужно обязательно взять небольшую скамейку, а не выполнять все действия в позе наклона, предупредил врач.

© РИА Новости

"Во-первых, не находиться на открытом солнце с 10 утра до 5 вечера. Во-вторых, наши пожилые люди обычно это время любят проводить на даче. Для них главная задача — содержать свой участок в чистоте. Ни в коем случае не разрешается работать в позе наклона. Лучше вытащить какую-нибудь небольшую скамеечку", — заявил Конев.



Врач порекомендовал пожилым соблюдать водный баланс. При этом он призвал учитывать ограничения, которые могут быть при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Конев отметил, что важно не отказываться от приема лекарств, особенно при проблемах с давлением, даже в жару. На фоне скачков давления существует риск потерять сознание, предупредил специалист.

"В самое жаркое время полностью исключите работу и нахождение на открытом солнце. А тем, кто остается в городе, советую направиться в социальные центры, там подключены кондиционеры. В крайнем случае, можете заходить в супермаркет какой-нибудь", — подчеркнул Конев.



Он добавил, что в жару нужно обязательно заставлять себя есть, чтобы желудок не был пустым. По словам специалиста, стоит включить в рацион как можно больше овощей и фруктов. Врач также порекомендовал избегать сна в дневное время.

Терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала выбирать для детей одежду из хлопка или льна, чтобы защитить их от аномальной жары. Специалист отметила, что не стоит выходить на улицу в самый разгар жары. По ее словам, гулять следует до 11:00 или после 17:00.