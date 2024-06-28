Малышева дала рекомендации по поиску счастья

Чтобы человек почувствовал себя счастливее, необходимо вырабатывать гормон счастья дофамин, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этом могут помочь физические упражнения.

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"Дофамин вырабатывается, когда вы сделали то, что непросто, а вы все равно сделали. Дофамин знаком тем, у кого есть какие-то достижения. Дофамин — важнейший гормон нашей жизни", — отметила Малышева.



Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что дофамин является гормоном вознаграждения. Это нейромедиатор, ответственный за движение и координацию. Когда возникают проблемы с выработкой гормона, могут появляться разные заболевания, в том числе болезнь Паркинсона, объяснил специалист.

Врачи добавили, что дофамин синтезируется из фенилаланина. Это вещество можно найти в таких продуктах, как водоросли нори, арахис и сыр твердых сортов.

"Нори содержит полторы суточные нормы фенилаланина в 100 граммах, арахис одну суточную норму, а сыр твердых сортов — 70% суточной нормы", — указал иммунолог Андрей Продеус.



Офтальмолог Михаил Коновалов также обратил внимание, что дофамин можно вырабатывать и с помощью полезных привычек. Так, регулярные занятия утренней зарядкой и соблюдение водного баланса тоже поспособствуют образованию гормона счастья.

Ранее Елена Малышева рассказала, что гормон эндорфин — это внутренние наркотики человека. По ее словам, самый большой выплеск эндорфина происходит при преодолении боли. Однако есть два продукта, которые усиливают выработку гормона, — жгучий перец и горький шоколад.