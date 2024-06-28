Невролог перечислил признаки недостатка сна

Это две распространённые в современности проблемы. Сегодня поговорим о первой. Недосып может привести к различным негативным последствиям для здоровья и заметно ухудшить качество жизни. Как проявляется нехватка сна и что поможет значительно повысить его качество, «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог Елена Мирошник.

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Признаки недостатка сна

Усталость и сонливость в течение дня

Постоянное чувство усталости и желание поспать в течение дня — одни из самых очевидных признаков недосыпа. Человек чувствует себя вялым и неэнергичным, что отрицательно сказывается на его продуктивности и общем самочувствии.

Проблемы с концентрацией и памятью

Недостаток сна затрудняет фокусировку, ухудшает внимание и память. Это может проявляться в забывчивости, трудностях с выполнением повседневных задач и снижении эффективности работы или учёбы.

Раздражительность и перепады настроения

Люди, которые не высыпаются, часто становятся более раздражительными, подвержены стрессу и эмоционально нестабильны. Недосыпание может приводить к вспышкам гнева и негативным изменениям в поведении.

Снижение иммунитета

Хронический недосып ослабляет иммунную систему, делая человека более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям. Это повышает риск частых простуд и других болезней.

Проблемы с координацией и реакцией

Недостаток сна может привести к замедленной реакции и плохой координации движений, что критично при вождении автомобиля или выполнении опасных работ. Увеличивается риск несчастных случаев и травм.

Увеличение аппетита и набор веса

Недосып влияет на гормоны, контролирующие аппетит, что может привести к перееданию и набору веса. Особенно это касается тяги к сладким и калорийным продуктам.

Трудности с засыпанием и пробуждением

При недосыпе могут возникать проблемы с засыпанием ночью и пробуждением утром. Это замкнутый круг: недосыпание ухудшает качество сна, что приводит к ещё большему недосыпу.

Тёмные круги под глазами

Недостаток сна часто проявляется в виде тёмных кругов и мешков под глазами, что визуально старит человека и делает его внешний вид усталым.

Серьёзные последствия недостатка сна

Озноб

Он может быть результатом общего ослабления организма и снижения иммунной системы. А ещё — признаком стресса или переутомления.

Учащённый пульс

Недостаток сна может привести к повышенному уровню стресса и напряжения, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Это состояние может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, повышая риск гипертонии и сердечных заболеваний.

Тяга к перекусам

Недосыпание нарушает гормональный баланс, в частности, меняет уровень лептина и грелина — гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения. Это приводит к увеличению аппетита и частым перекусам, особенно сладкими и калорийными продуктами. В результате появляется лишний вес.

Советы по улучшению сна

Вышеперечисленные симптомы буквально кричат о том, что вам стоит наладить режим сна. По словам Мирошник, для этого нужно:

Установить регулярный график сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет нормализовать биологические часы организма;

Создать комфортные условия для сна. Убедитесь, что в вашей спальне темно, тихо и прохладно. Используйте удобный матрас и подушку;

Ограничить потребление кофеина и алкоголя. Эти вещества могут мешать качественному сну, поэтому старайтесь избегать их потребления во второй половине дня;

Регулярно заниматься физической активностью. Умеренные физические нагрузки в течение дня способствуют лучшему засыпанию и более глубокому сну. Но избегайте интенсивных тренировок перед сном;

Избегать использования электронных устройств перед сном. Синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина и мешать засыпанию. Старайтесь не использовать телефоны, планшеты и компьютеры за час до сна.