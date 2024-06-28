Нутрициолог рассказал об опасности цейлонского чая

В продукте содержится больше кофеина, чем в кофе.

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Перед употреблением напитка лучше выпить воды, чтобы компенсировать её потерю. Чай «подсажен масс-медиа культурой», пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Диана Генварская.

«Я бы хотела отметить вопрос чая как кофеинсодержащего продукта. Все почему-то думают, что кофе в кофе, а на самом в зелёном чае его в разы больше. Кофеин исчерпывает нашу воду внутреннюю, клеточную. Почему в хороших ресторанах дают к хорошему кофе один стакан воды? То же самое должно делаться и с чаем, даже в большей степени, чем с кофе. Каждый из нас, не зная, теряет воду, и у нас просто обезвоживание массовое, поэтому головные боли, как вариант. Умерить количество, а потом перейти на что-то другое. И с водой, желательно ещё до того, как вы попили чай. Это подстёгивание себя просто плёткой. Надо искать, в чём именно есть дефицит витаминов, микроэлементов, и давать то, что именно вашему организму требуется, а не то, что общепринято, и подсажено масс-медиа культурой. Притом, что ведёт явно не к улучшению здоровья».



Ранее в Госдуме предложили запретить в России продажу чая в пакетиках-пирамидках. Вице-спикер Борис Чернышов обратился с инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По его словам, в случае подтверждения опасности использования чайных пирамидок необходимо принять меры для защиты здоровья граждан. В обращении Чернышов ссылается на появившиеся в СМИ сведения о возможном негативном воздействии чая в пластиковой упаковке.