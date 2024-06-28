Терапевт: в жару необходимо следить за водно-солевым балансом

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о правилах поведения во время жаркой погоды.

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Собеседница RT отметила, что в сильную жару нужно стараться как можно меньше бывать на солнце.

По её словам, в этот период необходимо выбирать такую одежду и аксессуары, чтобы были закрыты руки и голова.

Кроме того, она посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом.

«Потому что солнце очень активное и надо беречь свой иммунитет», — рассказала Лапа.



Помимо этого, она подчеркнула, что необходимо следить за водно-солевым балансом.

«Необходимо пить воду. Обычную и, желательно, тёплую. Ни в коем случае не холодную, иначе есть риск заболеть респираторным заболеванием. Также нужно не переедать, потому и пить воду маленькими глоточками. Потому что переедание перегружает наши почки, сердце и сосуды, и если пить много холодной воды, то увеличивается потливость», — добавила врач.



Она напомнила, что людям с высоким риском тромбообразования необходимо принимать антикоагулянты.

«Потому что риск тромбообразования высок на солнце, особенно при недостатке воды. Возрастает также риск инсульта и инфаркта», — пояснила терапевт.



Она также рассказала о симптомах, возникающих при солнечном ударе.

«Головокружение. Человеку захочется полежать и поспать. Это достаточно резко бывает. Надо обязательно в этот момент аккуратно присесть на скамейку, а не на корточки, и выпить несколько глотков воды, чтобы попытаться охладиться. Ещё лучше если кто-то помашет (веером или полотенцем, создавая поток воздуха. — RT) и уйти в тень», — заключила собеседница RT.



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