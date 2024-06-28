Гастроэнтеролог назвал самые полезные продукты для завтрака

Наиболее полезным завтраком считаются каши, блюда из яиц и другие белковые продукты.

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"Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована", - сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.



Что касается овсяных хлопьев для каши быстрого приготовления, то их нельзя назвать хорошим завтраком, так как они лишены биологически активных веществ. Врач порекомендовала также отказаться от яичницы с беконом.

"Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло", - сказала Ильяшенко.



Также, по словам гастроэнтеролога, для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок.

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