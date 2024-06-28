Диетолог рассказал о правиле четырех «‎С» для достижения 100-летнего возраста

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как дожить до 100 лет с помощью включения в рацион четырех "даров моря".

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Российский медик поделился простым рецептом долгожительства, который заключается в соблюдении определенного рациона. По словам Бобровского, следует регулярно употреблять рыбу и морепродукты. Он объяснил, что они богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, защищающими организм от рака, ожирения и сердечно-сосудистых недугов.

Диетолог посоветовал помнить о правиле четырех "С". Речь идет о включении в повседневный рацион сардины, салаки, сельди и скумбрии. В них содержится большое количество полезных веществ, а также они доступны по цене. Об этом пишет издание Privet-Rostov.ru.