Стоматолог напомнил правила ухода за зубами

Идеальный уход за зубами представляет собой чистку два раза в сутки, рассказал стоматолог Вячеслав Минко для NEWS.ru. По его словам, лучше всего это делать сразу после завтрака и вечером, уже перед сном.

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"Уделить внимание нужно каждому зубу, а не ограничиваться зоной улыбки. При этом движения должны быть по направлению вниз-вверх, а не вправо-влево, как это часто бывает. Чистить зубы нужно как с внешней стороны, так и с внутренней. Пасту достаточно нанести один раз, при этом много пасты использовать не нужно — это тот случай, когда важнее качество, чем количество", — обратил внимание специалист.



Если на щетке есть скребок для языка, то им нужно воспользоваться уже после того, как почищены все зубы, добавил Минко. Идеальный уход также подразумевает использование зубной нити, уточнил он.

Для укрепления десен и удаления налета между зубами необходим ирригатор. В течение дня желательно полоскать рот водой после приема пищи, констатировал собеседник издания.

Ранее врач-стоматолог Арам Давидян указал, что развитие кариеса происходит из-за наличия во рту ряда микробов, которые имеются у всех людей. Это заболевание не является заразным, но на него влияет состояние полости рта, а также соблюдение гигиенических процедур, резюмировал он.