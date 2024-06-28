Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать закупорку пор кожи

Некоторые продукты, включая молочные, могут оказать негативное влияние на работу сальных желез, а также спровоцировать закупорку пор и появление акне. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Наталья Яковлева, передает Pravda.Ru.

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По ее словам, сальные железы чувствительны к повышенному содержанию углеводов и жирных кислот. В связи с этим к проблемам могут также привести продукты промышленной переработки.

«Они содержат трансжиры, у которых неправильная химическая формула. Это тоже нарушает метаболомику сальной железы. Это различные фастфуды, продукты быстрого приготовления, сосиски, котлеты, пиццы», — пояснила эксперт.



Помимо этого, сальные железы чувствительны и к быстрым углеводам, в том числе кондитерским изделиям. При этом Яковлева уточнила, что все эти продукты являются только «потенциально опасными» для кожи, потому что метаболизм и генетические особенности у людей могут отличаться. По ее словам, чтобы узнать, как те или иные продукты влияют на организм, можно пройти генетические тесты на функции кожи.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова до этого рассказала «Газете.Ru», что абрикосы способны поддерживать и улучшать зрение; сохранять молодость кожи; улучшить работу желудочно-кишечного тракта, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы; нормализовать артериальное давление; защищать печень; помогать организму в борьбе с опухолями.