Диетолог назвала единственный безопасный путь к похудению

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва назвала единственный путь к похудению, который безопасен для здоровья и является эффективным.

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По словам Королёвой, эффективно похудеть можно только при совмещении дефицита калорий с физическими нагрузками. Иначе вряд ли что-то получится.

При названном подходе потеря веса происходит достаточно медленно, естественно. Любые специальные диеты, обещающие быстрый результат, в лучшем случае неэффективны, так как не имеют отношения к научно обоснованному принципу обмена веществ в организме. В худшем случае такие диеты и «голодные» программы представляют опасность.

«Потеря веса при таком подходе будет достаточно медленной, и достижение желаемого результата потребует времени. Но это самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время. Причём именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений», – рассказала эксперт.



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