Депутаты предложили запретить чай в пакетиках-пирамидках

В Госдуме попросили Минздрав изучить влияние на здоровье чая, который продается в пакетиках-пирамидках, а при необходимости - запретить его. С такой просьбой вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

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Законодатель настаивает на дополнительных исследованиях этого продукта.

В частности, он обращает внимание на заявление преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, который заявил что чай в пакетиках-пирамидках может привести в том числе к онкологии.

По словам ученого, при его заваривании в организм попадают наночастицы пластика разного размера и формы. Некоторые из них могут выводиться из организма, но часть остается и накапливается в клетках. Из-за этого могут возникать воспаления тканей, аутоиммунные и онкологические заболевания.

В письме к министру Чернышов обратил внимание, что чай в пакетиках-пирамидках пьют десятки миллионов людей в нашей стране, это один из самых распространенных продуктов массового потребления. В связи с этим, отмечает он, публичное заявление Умнова необходимо подтвердить или опровергнуть.