«20 грамм сала в день — обязательно»: диетолог рассказал, как питаться при менопаузе
С наступлением климакса у женщин нередко увеличивается вес, повышается и риск развития болезней. Правильное питание во время менопаузы помогает бороться с последствиями возрастных изменений. Об особенностях рациона рассказала «Клопс» врач-диетолог Марина Степаненко.
Чем больше человеку лет, тем медленнее у него метаболизм. А это значит, что с возрастом необходимо уменьшать объём пищи. 1 600 калорий в день для женщин в зрелом возрасте вполне достаточно, подчеркнула диетолог.
«Чтобы не растолстеть, важно не переедать простых углеводов: сладкого и мучного. Полностью исключаем из рациона колбасы, консервацию, полуфабрикаты и фастфуд», — рекомендует Марина Степаненко.
При менопаузе очень важно получать достаточное количество жиров. Они должны быть в каждом приёме пищи. Например, в кашу можно добавить чайную ложку сливочного масла, в салат — оливковое или рыжиковое. Последнее даже предпочтительнее, так как содержит много Омега 3.
«В день желательно съедать половинку авокадо и обязательно кусочек сала — 20 грамм. Они богаты селеном, восполняют правильные жиры и благоприятно влияют на отток желчи», — пояснила врач.
Ещё одна важная рекомендация по питанию — соблюдать время ужина. По словам специалиста, последний приём пищи у людей 40 лет должен быть в 19:00. В 50 лет это время сдвигается на 18:00, а в 60-70 лет ужин нужно планировать не позднее чем на 17:00.
Необходимо соблюдать и водный баланс. Он рассчитывается по схеме: минимум 40 мл на килограмм массы тела.
Что касается сопутствующих климаксу заболеваний, то чаще всего встречаются сахарный диабет, гипертония и остеопороз — хрупкость костей. С возрастом в организме снижается уровень важнейших микроэлементов и витаминов. Поэтому их нужно пить дополнительно в виде добавок.
«Курсами необходимо принимать витамины А и Е, а также кальций. На постоянной основе — витамин Д, омега и магний. Это очень важный момент при менопаузе», — подчеркнула Степаненко.
ВАЖНО
Если в организме имеется дефицит витамина Д и магния, то кальций усваиваться не будет. Он может откладываться в суставах, сосудах, преобразовываться в камни, обратила внимание доктор.
«К приёму добавок нужно подходить грамотно. Для начала — сдать анализы и привести вещества в норму», — подытожила специалист.
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